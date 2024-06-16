أمانة التحالف الوطني بالقليوبية توزع الهدايا على المصليين بمناسبة عيد الأضحى

حرصت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة القليوبية على مشاركة أبناء الوطن في احتفالاتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وشاركت أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالمشاركة في تجهيز ساحات صلاة العيد في محافظة القليوبية.



وقمات أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في القليوبية بتوزيع الهدايا على المصليين والأطفال.



وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التزامه بدعم جميع الفعاليات التي تساهم في نشر البهجة والسعادة بين أبناء الوطن، ويسعى جاهداً لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.