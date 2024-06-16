منها القولون العصبي.. 5 أمراض مرتبطة بالإمساك المزمن

يمكن أن يكون الإمساك مشكلة مستقلة أو يحدث كعرض من أعراض مرض كامن، والإمساك المتكرر، وخاصة لفترات طويلة هو سبب جدي لاستشارة الطبيب.

و يسبب الإمساك مجموعة متنوعة من المضاعفات، بما في ذلك الشقوق الشرجية والبواسير، ونزيف المستقيم، أو هبوط المستقيم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث الإمساك كعلامة على مشكلة أخرى نشأت في الجسم، تحدثت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ليليا كوزلوفسكايا عن هذا في مقابلة مع MedicForum.

أمراض مرتبطة بالإمساك المزمن

متلازمة القولون العصبي (IBS)

في الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، غالبًا ما ينقبض الجهاز الهضمي ببطء شديد ويؤدي ضعف التمعج إلى إبطاء حركة كتل الطعام عبر الأمعاء بالإضافة إلى الإمساك، تشمل الأعراض الأخرى للاضطراب الانتفاخ وآلام البطن ونوبات متناوبة من الإسهال والإمساك.

مشاكل أخرى في الأمعاء

يمكن أن يحدث الإمساك بسبب حالات مثل الانسداد الناتج عن سرطان القولون أو أنواع أخرى من الأورام في الأمعاء، أو التضيقات (تضيق الأمعاء)، أو ضعف الجدار بين المستقيم والمهبل (عند النساء)، أو الالتهابات ومرض الأمعاء (IBD).

اضطرابات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي

بشكل خاص، يكون مرضى السكري عرضة للإصابة بالإمساك، الذي غالباً ما يؤثر على الأعصاب، مما يؤثر سلباً على عمل الأمعاء بالإضافة إلى ذلك، قد يشير الإمساك المتكرر إلى قصور الغدة الدرقية، وهي الغدة الدرقية غير النشطة، بالإضافة إلى ذلك، يتأثر تطور الإمساك بنقص البوتاسيوم والمغنيسيوم في الجسم، وضعف وظائف الكلى.

الأمراض العصبية

يرتبط عمل المستقيم ارتباطًا وثيقًا بنشاط العضلات والأعصاب في منطقة المستقيم وغالبًا ما ترتبط الأمراض التي تصيب العضلات والجهاز العصبي بمشاكل في الأمعاء وعلى وجه الخصوص، يصبح الإمساك مشكلة في تطور مرض باركنسون، أو التصلب المتعدد أو التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وكذلك في حالات إصابة النخاع الشوكي أو الأورام.

الأمراض العقلية

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن غالبًا ما يعانون من اضطرابات نفسية وعاطفية، والاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل (الشره المرضي وفقدان الشهية) ومن المفترض أن يتأثر الجهاز الهضمي في حالتهم بانخفاض مستويات السيروتونين.

وقد يعاني الأشخاص المصابون بالخرف أيضًا من الإمساك المزمن.