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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

من المطبخ الشامي| حضري المقلوبة وتمتعي بمذاق لذيذ على سفرة عيد الأضحى

المقلوبة
المقلوبة

تعتبر المقلوبة من الأطباق الشهية التي تجمع بين الدجاج والأرز والخضار، وهي وجبة متكاملة وشهية تناسب الأجواء الاحتفالية مثل عيد الأضحى، وفيما يلي مقدم لك طريقة تحضير المقلوبة الشامية.

 

المقلوبة

طريقة تحضير المقلوبة الشامية

المكونات

- 2 كوب أرز مغسول

- 1 دجاجة مقطعة إلى أجزاء

- 4 ملاعق زيت زيتون

- 2 بصلة مقطعة

- 3 فصوص ثوم مهروسة

- 1 ملعقة كبيرة بهارات شامية

- ملح وفلفل حسب الذوق

- 4 كوب ماء

- 2 بطاطا مقطعة إلى شرائح

- 2 كوسة مقطعة إلى شرائح

- جزرة واحدة مقطعة إلى شرائح

- فلفل ألوان مقطع إلى شرائح

- فلفل حار اختياري


 

طريقة التحضير

1. في مقلاة كبيرة، قومي بتسخين الزيت ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يصبح شفافًا.

2. أضيفي قطع الدجاج وقلّبيها حتى تحمر من الجهتين.

3. أضيفي الثوم والبهارات الشامية وقلّبي المزيج لمدة دقيقتين.

4. أضيفي الأرز وقلبيه مع باقي المكونات لمدة دقيقة.

5. أضيفي الماء واتركيه يغلي، ثم اخفضي الحرارة واتركيه يطهى لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج الأرز.

6. في مقلاة أخرى، قلّبي شرائح الخضار بالقليل من الزيت حتى تنضج قليلاً.

7. بعد ذلك، قلبي الخضار المقليّة فوق الأرز واتركيها تستوي مع الأرز لمدة 5 دقائق.

8. قدمي المقلوبة الشامية ساخنة مع صلصة الثوم والخيار المقطع إلى دوائر كتزيين.

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