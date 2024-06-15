السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسميا.. الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة 33

الترجي
الترجي

توج الترجي بلقب الدوري التونسي بشكل رسمي بعد فوزه على الاتحاد المنستيري بهدفين نظيفين.

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الترجي يعتذر لجماهيره بعد الخسارة أمام الأهلي

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خالد عبدالفتاح: المباراة كانت صعبة أمام فريق كبير مثل الترجي

حصد الترجي لقب الدوري التونسي للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه بعد التفوق على الاتحاد المنستيري في دورة الأبطال التي جمعت ست فرق تتنافس على اللقب معهم، وهم النجم الساحلي والصفاقسي، والملعب التونسي، والأفريقي.

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الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي لفوزه على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تفوق الترجي بجمع 23 نقطة بعد خوض 9 مباريات خلفه الاتحاد المنستيري ب15 نقطة، أما ثالثا الصفاقسي ب12 نقطة.

وكان الترجي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوقه على صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي، ليواجه الأهلي لكنه خسر أمامه بهدف نظيف.

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