الترجي يعتذر لجماهيره بعد الخسارة امام الأهلي

وجه رياض بالنور المشرف على كرة القدم في نادي الترجي الرياضي التونسي إعتذاراً لجماهير ناديه عقب خسارة لقب دوري أبطال افريقيا.

وخسر الترجي مباراة نهائي دوري الأبطال الأفريقي أمام الأهلي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال رياض بالنور في تصريحات نقلتها اذاعة “موزاييك” التونسية أن الترجي يظل أحد عمالقة القارة رغم خسارته للمباراة النهائية ".

وأضاف: “ سنحاول الحفاظ على هذه المكانة التي وصلنا اليها في الموسم الحالي ونتمنى ان يكون المستقبل أفضل بالنسبة لنا ”.

وأكمل بالنور: “ لجنة التنظيم بالترجي بذلت جهوداً كبيرة من أجل دخول أكبر عدد ممكن من الجماهير الي ستاد القاهرة لكن الحضور الجماهيري فاق كل التوقعات ولم تتمكن كل الجماهير من الدخول”.