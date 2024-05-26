خالد عبد الفتاح: المباراة كانت صعبة أمام فريق كبير مثل الترجي

تحدث خالد عبد الفتاح لاعب فريق الأهلي، عن فوز فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت ضد الترجي التونسي في إياب الدور النهائي.

أضاف خالد عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "المباراة كانت صعبة بالطبع بين فريقين من كبار قارة إفريقيا مثل الترجي التونسي".

وواصل: "الترجي فريق قوي جدا ومنظم، ونتيجة الذهاب جعلت كلا الفريقان قلقين في الإياب، ولديهم تحفظ كبير".

وأختتم: "جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم قدموا كل ما لديهم، والجماهير أيضا كانت داعم كبير لنا وصنعت الفارق".

حصد النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي بهدف نظيف في المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي بعدما كانت مباراة الذهاب في مدينة رادس انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن ينتصر الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

وحصد الأهلي اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية المتوجة باللقب الأفريقي.