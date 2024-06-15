الخضار والفواكه تقي كبار السن من الإصابة بالاكتئاب

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة هو وسيلة سهلة وبأسعار معقولة لعلاج الاكتئاب، وقام علماء من الولايات المتحدة بمراقبة صحة آلاف الأشخاص بمتوسط ​​عمر 81 عامًا لأكثر من 6 سنوات، وكان الباحثون مهتمين بالعلاقة بين النظام الغذائي ومزاج الشخص.

ووجدوا أن المتقاعدين الذين تجنبوا اللحوم الحمراء والدهون المشبعة والسكر كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 11% في نهاية فترة المراقبة، وكانوا جميعاً يتناولون الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

وقال مؤلفو الدراسة من جامعة راش: "الاكتئاب شائع جدًا لدى كبار السن، وهو أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول".

وتعد تغييرات نمط الحياة مثل التغييرات الغذائية طريقة أفضل للوقاية من الاكتئاب وعلاجه من تناول الأدوية ولهذا السبب أردنا أن نرى ما إذا كان النظام الغذائي يمكن أن يقلل من خطر هذا الاضطراب العقلي الخطير.

في روسيا، يعاني ما يقرب من 20% من السكان من الاكتئاب، ويتلقى الكثير منهم وصفات طبية لمضادات الاكتئاب وفي المملكة المتحدة، وصل المعروض من مضادات الاكتئاب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث يتم إصدار 64 مليون وصفة طبية كل عام.

وقبل 10 سنوات فقط، كان هذا الرقم أقل بنسبة 50%، وعلى عكس مضادات الاكتئاب، لا ترتبط التغييرات الغذائية بأي آثار جانبية، وبالإضافة إلى الحماية من الاكتئاب، تعد التغييرات الغذائية وسيلة ممتازة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض.

الاكتئاب معلومات لا تعرفها عنه

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام، ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية.

وقد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

يعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف ولا يمكنك "الخروج" منه ببساطة قد يتطلب الاكتئاب العلاج على المدى الطويل، ولكن يجب ألا تثبط عزيمتك، يتحسَّن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية أو العلاج النفسي أو كلاهما.