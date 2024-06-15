الأسهم الفرنسية تدفع مؤشرات أوروبا للانخفاض بسبب أزمة سياسية

تراجعت الأسهم الأوروبية في موجة بيع واسعة النطاق في جلسة الجمعة مسجلة خسائر أسبوعية وسط أزمة سياسية في فرنسا دفعت المؤشر القياسي الفرنسي إلى التراجع.

الأسهم الأوروبية

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية منخفضا 1% ليبلغ أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع، وسجل أسوأ انخفاض له في أسبوع واحد هذا العام مع هبوطه 2.4%.

ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 2.7% في أسوأ أداء مقارنة مع بورصات المنطقة.

وسجلت معظم البورصات بالمنطقة خسائر أسبوعية. وكان المؤشر الفرنسي الأسوأ أداء مع تراجعه 6.2%.

وحذر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير من أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه خطر حدوث أزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف أو اليسار في الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب خطط الإنفاق الضخمة.

وهبطت أسهم البنوك فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 2.3% لتتصدر خسائر القطاعات، وخسرت أسهم البنوك الفرنسية بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ما بين 2.7% و3.6%.

وواصلت الأسهم المرتبطة بالسيارات خسائرها لتنخفض 2.1% إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر وسط حالة من الغموض تحيط برد الصين على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.

ووردت تقارير عن أن ألمانيا تحاول منع أو تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها التكتل.

وقفز سهم شركة بناء المنازل البريطانية كريست نيكلسون 13.7% بعد أن قالت إن عرض الاستحواذ المعدل وغير المرغوب فيه من شركة بيلواي المنافسة بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني (828 مليون دولار) على جميع الأسهم "قلل بشكل كبير من قيمة" المجموعة.

وانخفض سهم بيلواي 4.4%، وربح سهم إتش آند إم 2.4% بعدما قام بنك يو.بي.إس بتعديل تصنيف التعامل على سهم ثاني أكبر شركة بيع بالتجزئة للأزياء في العالم إلى "شراء" من "محايد".

الأسهم الأمريكية : "S&P" يتراجع بعد ارتفاع قياسي وصعود أسهم التكنولوجيا

الأسهم الأمريكية

تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق أمس الجمعة منهيا سلسلة ارتفاع قياسي استمرت أربعة أيام، لكن مكاسب شركة أدوبي وأسهم شركات التكنولوجيا الأخرى حدت من الانخفاض.

وارتفع قطاع التكنولوجيا في ستاندرد آند بورز 500، مع صعود سهم شركة أدوبي بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لإيراداتها السنوية بفضل زيادة الطلب على برمجياتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ما يقيم المستثمرون بيانات اقتصادية لاستنباط موعد تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 2.14 نقطة أو 0.04% ليغلق عند 5431.6 نقطة، في حين سجل المؤشر ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.6%.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بمقدار 21.32 نقطة أو بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 17688.88 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 3.25% في أسبوع.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل 57.94 نقطة أو بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 38589.16 نقطة، فيما انخفض بنسبة 0.5% خلال الأسبوع.