بيل غيتس يربح 1.3 مليون دولار يومياً من الأسهم

أظهر تقرير متخصص أن الملياردير الأميركي بيل غيتس، الذي يحتل المرتبة التاسعة على قائمة أثرى أثرياء العالم، يربح حالياً أكثر من 1.3 مليون دولار يومياً من سوق الأسهم.

الملياردير الأميركي بيل غيتس

وحاول التقرير الذي نشره موقع "بينزينغا" الأميركي، أن يرصد قائمة الأسهم التي يستثمر بها الملياردير الأميركي بيل غيتس والتي تدر عليه هذه الأرباح الهائلة، داعياً المستثمرين في الأسواق إلى شراء أسهم الشركات الثلاثة الرئيسية التي يحملها غيتس نفسه ويستفيد من أرباحها.

وتُقدر ثروة الملياردير الأميركي بيل غيتس حالياً بنحو 132.2 مليار دولار أميركي، كما أن محفظته الاستثمارية تحقق دخلاً مذهلاً قدره 476 مليونا و619 ألفا و848 دولارا كأرباح سنوية، وهو ما يعني أن محفظته الاستثمارية في سوق الأسهم تُدر عليه أرباحاً تزيد عن 1.3 مليون دولار في اليوم الواحد.

واستند التقرير في هذه المعلومات على أحدث إيداع لصندوق مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، بحسب الاسواق العربية.

وبغض النظر عن تقلبات أسعار الأسهم خلال العام المقبل، فمن المتوقع أن يكسب غيتس ما يقرب من نصف مليار دولار من الأرباح. وهذا يسلط الضوء على أهمية التركيز على توليد الدخل بدلا من الاعتماد فقط على زيادة رأس المال، بحسب التقرير.

ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 70% من الأسهم في محفظة الملياردير الأميركي بيل غيتس (17 من أصل 24) تدفع أرباحاً، مما يؤكد تفضيله للأصول المدرة للدخل.

وفيما يلي نظرة فاحصة على الشركات الثلاث التي تدفع لبيل غيتس أكبر قدر من الأرباح:

الملياردير الأميركي بيل غيتس

أولاً: السكك الحديدية الوطنية الكندية، حيث يمتلك غيتس أقل بقليل من 55 مليون سهم في هذه الشركة، وتدفع هذه الشركة أرباحاً ربع سنوية، حيث بلغت الدفعة الأخيرة 0.6271 دولار للسهم الواحد. وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية، دفعت الشركة 2.38 دولاراً أميركياً للسهم الواحد، وهو ما يُترجم إلى أرباح مذهلة بالنسبة لغيتس.

ثانياً: مايكروسوفت، ويمتلك بيل غيتس 36 مليوناً و499 ألف سهم في الشركة، وذلك بعد تخفيض حصته بنسبة 4.5% تقريباً في وقت سابق من هذا العام.

ومع معدل توزيع أرباح سنوي آجل قدره ثلاث دولارات للسهم الواحد، يمكن أن يتوقع غيتس ربح 109 ملايين دولار أميركي على مدار الـ12 شهراً القادمة من ممتلكاته في "مايكروسوفت" وحدها.

ثالثا: شركة "ويست مانجمنت"، حيث يمتلك غيتس 35 مليون سهم في هذه الشركة، التي تبلغ قيمتها حالياً سبعة مليارات دولار أميركي. ولدى هذه الشركة معدل أرباح سنوي آجل قدره ثلاث دولارات للسهم الواحد، مما يعني أنه من المتوقع أن يحصل غيتس على 105 ملايين دولار أميركي في العام المقبل.