الأسهم اليابانية: نيكاي يرتفع بعد قرار بنك اليابان

أغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا خلال تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، بعد أن أعلن بنك اليابان المركزي الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، مشيرا إلى أن قرار تقليص شراء السندات قد يصدر الشهر المقبل.

الأسهم اليابانية

وأنهى المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية ،اليوم ، مرتفعا 0.2% إلى 38814.56 نقطة. وكان قد استقر في نهاية الجلسة الصباحية بعد إعلان بنك اليابان قراره.

وواصل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مكاسبه الصباحية فى أسواق الأسهم اليابانية ليرتفع بنحو 0.5% عند الإغلاق.

وتخلى مؤشر توبكس للقطاع المصرفي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.5%، إذ أشار نهج البنك المركزي في التقدم ببطء إلى استمرار أسعار الفائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول، ما قلص أرباح الإقراض والتداول.

وقال بنك اليابان إنه يعتزم تقليص برنامجه لشراء السندات "لضمان حرية تشكل أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأسواق المالية"، لكنه لن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي إلا في اجتماع يوليو تموز بعد حوار مع المتعاملين.

ورغم تراجع أسهم البنوك فى أسواق الأسهم اليابانية ، فقد تفوق أداء أسهم القيمة خلال اليوم. وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم القيمة في المؤشر توبكس 0.7%، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.3% في أسهم النمو.

بنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة

بنك اليابان المركزي

أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لكنه قال إنه سيقلص شراء السندات في المستقبل للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر.

وفي اجتماع السياسة النقدية (بنك اليابان المركزي ) الذي استمر على مدار يومين، قال البنك المركزي إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية لكنه قرر طرح خطة محددة لتقليص المشتريات على مدى العام أو العامين المقبلين، وذلك في اجتماع لاحق للسياسات في يوليو.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى (بنك اليابان المركزي ) بالإجماع على المعدل الذي يستهدفه للفائدة في الأجل القريب عند نطاق يتراوح بين 0 و0.1%.

ومن المتوقع أن يعقد محافظ (بنك اليابان المركزي ) كازو أويدا مؤتمرا صحفيا بشأن القرار عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش