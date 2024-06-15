أفضل وقت للدعاء في يوم عرفة

يوم عرفة هو يوم فضيل مبارك، فرصة عظيمة للمسلمين للتضرع إلى الله تعالى وطلب العفو والمغفرة والرزق.

يفضل الإكثار من الدعاء طوال يوم عرفة،

ولكن يعتبر وقت ما بعد العصر من أفضل أوقات الدعاء،

حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" ([رواه الترمذي]).

أدعية ليوم عرفة:

دعاء عام:

"اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا عزيز يا جبار، يا حنان يا منّان، أسألك من خير ما سألتك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يا جامع الناس ليوم الحساب، أسألك أن تجمعني مع عبادك الصالحين في جنات النعيم، اللهم اغفر لي ذنوبي، واعف عني، وتجاوز عني، وأنت خير الغافرين، اللهم لا تكلني إلى نفسي، ولا تجعلني ظالمًا لغيري، ولا تجعلني مغرورًا بمالي، اللهم ارزقني الرضا بقضائك، والصبر على بلائك، والشكر على نعمتك، اللهم ارزقني العافية في ديني ودنياي، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، والعمل بما يرضيك، اللهم ارزقني حسن الختام، اللهم ارزقني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعة أمي وأبي، اللهم ارزقني شفاعة كل من دعا لي خيرًا، اللهم ارزقني شفاعة كل من ذكرني خيرًا، اللهم ارزقني شفاعة كل من قرأ علي هذا الدعاء، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم."

دعاء للزواج:

"اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان يا منّان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حيّ يا قيّوم."

دعاء للرزق:

"إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، اللّهم ما قسمت في يوم عرفة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب."

نصائح للدعاء في يوم عرفة: