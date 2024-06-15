موعد أذان المغرب في يوم عرفة

يبحث عدد كبير من الملسمين في مصر والعالم أجمع عن موعد أذان صلاة المغرب بوقفة عيد الأضحى المبارك، لينتغموا فرصة الصيام وكثرة الدعاء والصلاة في هذا اليوم المفضل لديهم.

ومن المعروف بيوم عرفه نسبة لطلوع حجاج بيت الله على جبل عرفات مكة المكرمة خلال موسم الحج 2024، والذي يوافق اليوم 15 يونيو 2024 و9 من ذي الحجة 1445.

ويعد الصيام يوم وقفة عيد الأضحى المبارك "يوم عرفه"، من الأمور المحببة لدى المسلمين حيث يتم اغتنامه في الصيام والصلاة والصدقات والذكر وصلة الأرحام، خاصة أنه ورد فضل صيام يوم عرفه في بعض الأحاديث النبوية حيث روي عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" صحيح مسلم.

وأوضح الحديث فضل صيام يوم عرفه في أنه يكفر عن صاحبه ذنوب السنة الماضية كاملة ويحول بينه وبين الذنوب في السنة الآتية.

ومن الأمور المحببة في يوم عرفة كثرة التوبة والاستغفار، والدعاء والإكثار من الذكر والصيام، على أن تكون كل العبادات أو مظاهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالي في يوم عرفة بنية صادقة في التقرب إلى الله بالدعاء والعبادة.

ونستعرض في السطور التالية موعد أذان المغرب يوم وقفة عيد الأضحى المبارك 2024، فيا القاهرة وبعض محافظات الجمهورية:

موعد آذان المغرب في القـاهـرة 7:58 م

موعد آذان المغرب في كفر الشيخ 8:1 م

موعد آذان المغرب في الإسكندرية 8:5 م