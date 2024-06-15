يوم عرفة، دعاء يوم عرفة، أدعية وقفة عرفة، بهذه الكلمات يبحث المواطنين عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعد تلك المناسبة الدينية أحد أركان الإسلام الخمس التي يتقرب فيه العبد إلى الله عز وجل بالصلاة والصيام والدعاء.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء يوم عرفة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء يوم عرفة كما ورد عن النبي

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أدعية مستحبة في يوم عرفة

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرمني العافية والرزق وتولني برحمتك ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي.

عيد الأضحى المبارك

ويوافق اليوم 15 يونيو 2024، و 9 ذي الحجة 1445 هـ، وقفة عرفات، كما أعلنت المملكة العربية السعودية ودار الإفتاء المصرية، ليحل غدًا الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلن مجلس الوزارء، ووزارة العمل، إن إجازة العاملين بالدولة والقطاع الخاص، تبدأ من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.