محافظ دمياط تتابع خطة الصحة لاطلاق عيادة للتأمين الطبى بميدان الساعة

تلقت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة للتأمين الطبى خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد.

خطة إدارة القوافل العلاجية

وسيتم إطلاق عيادة طبية متنقلة ستتمركز بميدان الساعة بمدينة دمياط، فى الفترة من ١٧ يونيو حتى ٢٠ يونيو الجارى وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثامنة مساءًا ، وستقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان.

والجدير بالذكر، إعلان محافظة دمياط برفع درجة التأهب بكافة القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأيضًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفورى مع أى طوارئ.