لامين يامال يقود تشكيل منتخب إسبانيا ضد كرواتيا في يورو 2024

كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن تشكيله الرسمي ضد كرواتيا في إطار منافسات مسابقة بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والمقامة حاليًا على الأراضي الألمانية.

تشكيل منتخب اسبانيا الرسمي أمام كرواتيا في يورو 2024

في حراسة المرمى: يوناي سيمون.

في خط الدفاع: داني كارفاخال- ناتشو- لي نورماند- مارك كوكوريا.

في خط الوسط: بيدري- رودري- فابيان رويز.

في الهجوم: لامين يامال- ألفارو موراتا- نيكو ويليامز.

ويستضيف ملعب «الأولمبي» بمدينة برلين، مباراة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة اليورو 2024.