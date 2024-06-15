مشاهد من جبل الرحمة في مشعر عرفات.. فيديو

عرضت فضائية “الإخبارية” السعودية مشاهد من جبل الرحمة في مشعر عرفات عقب أداء حجاج بيت الله الرحمن صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا في مسجد نمرة، حيث ألقى الشيخ ماهر المعيقلي خطبة يوم عرفة.

وكان المعيقلي حذر خلال خطبته من “تحويل الحج إلى مكان للشعارات السياسية أو التحزبات مما يوجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل أداء الحجاج لمناسكهم ومشاعرهم بأمن وطمأنينة”.

وطالب الشيخ ماهر المعيلقي، حجاج بيت الله الحرام بالدعاء للفلسطينيين، قائلًا: “إنهم مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكًا للدماء وإفسادًا في البلاد، ومنعًا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء”.

وتابع: “وإن من أولى من يدعى له هو من قدم الجميل وأقدم على فعل الإحسان ومن ذلك الذين يقومون بخدمة الحرمين الشريفين ويسهرون على راحته ضيوف الرحمن وفي مقدماتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بفضلك وإحسانك أن توفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده”.

وبدأ منذ صباح باكر اليوم توافد حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات من أجل أداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقف بعرفات.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، حث أمضوا يوم التروية، قبل انطلاقهم إلى صعيد جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من الحج، وفقًا لما جاء على لسان الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم"، حينما قال: "الحج عرفة".

ومع غروب شمس يوم عرفة سينفر الحجيج إلى مشعر مزدلفة "المشعر الحرام" لاستكمال مناسك الحج، وهو ثالث المناسك المقدسة للحج.

ويحتفي المسلمون في كل أنحاء العالم، اليوم السبت، بيوم عرفة، وهو خير يوم تطلع فيه الشمس. ويصوم معظم المسلمين، عدا الحجاج على صعيد عرفات، هذا اليوم، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.