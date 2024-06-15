يوم وقفة عرفات.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق المصرية

سعر الدواجن اليوم السبت.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية، تراجعًا، تزامنًا مع وقفة عرفات والتحضير للاحتفال بعيد الاضحى المبارك وانشغال العالم الاسلامي بأسعار اللحوم واسعار الاضاحي، وسجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي مستوى يتراوح ما بين 115 إلى 116 جنيها.

وشهدت أسعار الدواجن تراجعا داخل بورصة الدواجن بمصر اليوم السبت، ليصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 88 جنيها، بعدما سجلت الأيام الماضية مستوى يصل إلى 95 جنيها، وسط اتجاه المواطنين نحو شراء اللحوم تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

بينما سجل سعر الكيلو من الفراخ الساسو مستوى يتراوح ما بين 95 إلى 96 جنيها.

وكان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ طالب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بسرعة تعديل مواقيت تخفيف أحمال الكهرباء على المزارع العاملة في مجال إنتاج الدواجن.

وفي هذا السياق ترصد “بوابة الوفد الإلكترونية”، التفاصيل الكاملة عن أسعار الدواجن اليوم وفقًا لما تشير إليه بورصة الدواجن، علمًا أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم، تواصل تصددرها يوميًا محرك البحث العالمي جوجل بسبب زيادة البحث عنها من قبل المواطنين وبصورة لحظية خاصة في بورصة الدواجن اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم السبت بالاسواق المصرية يوم وقفة عرفات

سجل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء مستوى يتراوح بين 88 و89 جنيها.

سجل سعر الكيلو من الفراخ الساسو مستوى يتراوح بين 95 و96 جنيها.

سجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي مستوى يتراوح بين 115 و116 جنيها.

سجل سعر الكيلو من أمهات أبيض 72 جنيها.