من هو الشيخ ماهر المعيقلى خطيب عرفات؟

الشيخ ماهر المعيقلى.. أدى الشيخ ماهر المعيقلي خطبة عرفة بـ مسجد نمرة بحضور مئات الآلاف من الحجاج، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة ونورا، داعيا المسلمين ألا تغرهم الحياة الدنيا.

ويُعتبر المسجد ثاني أكبر مسجد مساحةً بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، وشهد في عهد الدولة السعودية وتحديداً في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - أضخم توسعاته، وبتكلفة بلغت 237 مليون ريال، على طولٍ بلغ 340 متراً من الشرق إلى الغرب، وعرضٍ يقدر بـ 240 متراً من الشمال إلى الجنوب، ومساحة تجاوزت 110 آلاف متر مربع، إلى جانب ساحة مظللة خلف المسجد تقدَّر مساحتها بـ 8000 متر مربع، .

ويستوعب بعد هذه التوسعة نحو 400 ألف مصلّ، حيث يظهر بست مآذن، ارتفاع كل مئذنة منها 60 متراً، وله ثلاث قباب وعشرة مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، ويضم غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة والصلاتين في يوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.

ونستعرض أبرز المعلومات عن الشيخ ماهر المعيقلى

الاسم: ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي ويبلغ من العمر 55 عامًا.

حفظ القرآن الكريم ودرس بكلية المعلمين في المدينة المنورة وتخرج منها معلماً لمادة الرياضيات.

انتقل للعمل بمكة المكرمة معلماَ ثم أصبح مرشداَ طلابياَ في مدرسة الأمير عبد المجيد بمكة المكرمة.

حاصل على درجة الماجستير من كلية الشريعة قسم الفقه بجامعة أم القرى، ثم حصل فيها على درجة الدكتوراه في التفسير، كما نال درجة الدكتوراة في الفقه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

يعمل أستاذًا مساعد بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، ويشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

تولى إمامة وخطبة جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، ثم إمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1426 هـ و1427 هـ.

تولى إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428 هـ.

عُين إماما رسمياً للمسجد الحرام في عام 1428 حتى الآن.

يعد من أشهر القراء في العالم الإسلامي، ومن أصحاب أروع الأصوات القرآنية حول العالم.

خطب خطبة وقفة عرفات لأول مرة في حج عام 1445 هجرية.

كشفت مواقع سعودية أن والده تزوج من باكستانية واعترضت عليه قبيلته، ولكنها أنجبت ذرية كلهم من حفظة القرآن وأشهرهم ماهر المعيقلي الذي أصبح إمام الحرم