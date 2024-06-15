القومي للمرأة يطلق حملة "الكل تلي"

يطلق المجلس القومى للمرأة، حملة على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "الكل تلي"، وذلك بهدف تسليط الضوء على المصممات الشابات الموهوبات وصاحبات العلامة التجارية الجماعية "تلي شندويل"، وذلك بعد نجاح عرض الأزياء الأول الذي أقامه المجلس القومي للمرأة بمقره في ابريل الماضي ، احتفالا بأزياء التلى السوهاجي، وبمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (تلى شندويل).

والحملة ستسلط الضوء على هؤلاء الفتيات والنساء اللاتي أصبحن مصدر إلهام لغيرهن، حيث تأتي هذه الخطوة تأكيداً على دعم المجلس للمواهب النسائية وتشجيعه على المزيد من الإبداع والتميز، مناشدا بمتابعة صفحة المجلس القومي للمرأة على الفيسبوك وإنستغرام في الساعة ٦ مساءً يوميا، للتعرف على مواهب جديدة وتصميمات مميزة في عالم التلى.

ونجح عرض الأزياء الأول الذي أقامه المجلس القومي للمرأة بمقره، احتفالا بأزياء التلى السوهاجي، وبمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (تلى شندويل) في أن يخطف الأنظار، ويسلط الضوء على جمال وأصالة هذه الحرفة المميزة التي تتوارثها الاجيال، واستطاعت أن تجذب كبار المصممين حول العالم لاستخدامها في تصميماتهم والتي تزينت به فنانات عالميات ، لتثبت هذه الحرفة إمكانية الجمع بين التراث التقليدي وروح الحداثة لخلق لوحة فنية رائعة متكاملة.

وعرض الأزياء نجح أيضاً في الجمع بين مصممات شابات موهوبات في أول خطواتهن نحو النجاح، وبين صاحبات العلامة التجارية الجماعية "تلي شندويل".