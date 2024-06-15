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المقاومة تفجر مدرعة نمر إسرائيلية ومقتل 8 جنود محترقين داخلها
السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة تفجر مدرعة نمر إسرائيلية ومقتل 8 جنود محترقين داخلها

صورة للمدرعة بعد
صورة للمدرعة بعد استهدافها

 أفادت مصادر عبرية بأنه حدث صعب جداً وقاسٍ، أسفر عنه مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية صاروخًا مضادًا على عربة مدرعة "نمر" في جنوبي قطاع غزة، وكان داخل المدرعة عدد من جنود نائمين وضباط، فانفجرت واشتعلت النيران فيها واحترقوا داخل المركبة.

 

 وكانت أعلنت حدشوت زمان العبرية، أن حدثًا أمنيًا قاسيًا وقع صباح اليوم السبت، لعدد من جنود داخل مركبة عسكرية، وتم إجلاؤهم لمستشفيات عدة في البلاد.

 وأوضحت، أنه في حوالي الساعة 5:00 فجرًا، في غزة، تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.

ونشرت المقاومة صورة للمدرعة المحترقة.

 

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