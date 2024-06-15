التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة جزار بالشيخ زايد

كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد، عدم وجود شبهة جنائية في وفاة جزار بسكين بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتبين أن الضحية أصاب نفسه عن طريق الخطأ أثناء تقطيع اللحمة “ الدبيحة” وبعدها أصيب بنزيف حاد، أدى إلى وفاته.





ومن جانبها استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان وأهل الضحية والذين لم يتهموا أحدًا بوفاته، وأنه خلال قيام بتقطيع اللحوم بـسكين حاد أصاب نفسه بالوريد الرئيسي أسفل منطقة الفخذ، ليصاب بنزيف حاد، ويفقد حياته على إثره

وأمؤت النيابة بتوقيع الصفة التشريحية لجثمان المتوفي، لبيان سبب الحادث ومدى معقوليته والتي أكد الإصابة الخطأ التي أدت إلى حدوث نزيف حاد سبب الوفاة، وصرحت النيابة بدفن الجثمان.



كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الجيزة باستقبال أحد المستشفيات جثمان جزار مصابة بجرح أسفل الفخذ عن طريق آله حادة، وبانتقال الأجهزة الأمنية وبإجراء التحريات تبين أن الجزار أثناء قيامه بتقطيع لحوم أحد أضاحي العيد، أصاب نفسه بسكين حاد عن طريق الخطأ وأدى الأمر إلى إصابته بنزيف حاد ومن ثم وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع عجوز ونجلها في حريق منزل بالفيوم



شهد حي الحواتم فى مدينة الفيوم، اليوم الجمعة، حادث مأساوي نتيجة نشوب حريق هائل في منزل بسبب ماس كهربائي بالدائرة الكهربائية للمنزل نتج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أسفر ذلك عن مصرع عجوز ونجلها ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحه مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوجود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد بحي الحواتم ، والذي أسفر عن وفاة عجوز وتدعى مصريه .م 80 سنة ونجلها محمد .فتحي 49 سة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده المنازل المجاورة، وتم عمل التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخري، كما نقلت سيارت الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام .

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ ماس كهربائى في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع دراجة الحرارة ، ، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سياره ميكروباص وآخري نقل بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدخل ابوصير ، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انه وقع بين سيارة ميكروباص وآخري نقل وذلك بسبب السرعه الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره على السيارتين فاصطدما ببعضهم مما تسبب في إصابة 7 أشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وذلك لعمل الفحوصات الطبية الازمه ، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامةة التي تولت التحقيق .