مصرع مسجل خطر في الدقهلية

لقى مسجل خطر بقرية برمبال القديمة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه فيما أصيب أحد الأشخاص تصادف مروره، وذلك بعد قيام العنصر بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية تجاه قوة أمنية أثناء ضبطه بإحدى الأوكار التي اتخذها مأوي له للإتجار في المواد المخدرة.

وعثر بحوزته على كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري آلي وطلقات من ذات العيار.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية المصر بقيام عنصر إجرامي "مسجل شقي خطر" ويدعى "حسين..ا.م"، 31 عاما، باتخاذ احدى المناطق الزراعية بقرية برمبال وكرا للاتجار في المواد المخدرة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر ورئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، وفور وصول القوات واستشعار المتحري عنه بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية مما اضطر الى مبادلته اطلاق النيران حتى جرى اسكات مصدرها.

كما اصيب خلال المطاردة شخص يدعى "إسلام .ع.ا" 16 عامًا، والذي تصادف وجوده خلال مطاردة العنصر الإجرامي

وعثرت القوات بحوزة العنصر على كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري وعدد من الطلقات من ذات العيار.

تم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي والمصاب لمستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم" وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العتمة لمباشرة التحقيقات.