مصرع عجوز ونجلها في حريق منزل بالفيوم

شهد حي الحواتم فى مدينة الفيوم، اليوم الجمعة، حادث مأساوي نتيجة نشوب حريق هائل في منزل بسبب ماس كهربائي بالدائرة الكهربائية للمنزل نتج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أسفر ذلك عن مصرع عجوز ونجلها ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحه مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوجود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد بحي الحواتم ، والذي أسفر عن وفاة عجوز وتدعى مصريه .م 80 سنة ونجلها محمد .فتحي 49 سة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده المنازل المجاورة، وتم عمل التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخري، كما نقلت سيارت الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام .

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ ماس كهربائى في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع دراجة الحرارة ، ، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سياره ميكروباص وآخري نقل بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدخل ابوصير ، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انه وقع بين سيارة ميكروباص وآخري نقل وذلك بسبب السرعه الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره على السيارتين فاصطدما ببعضهم مما تسبب في إصابة 7 أشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وذلك لعمل الفحوصات الطبية الازمه ، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامةة التي تولت التحقيق .