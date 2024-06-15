مصرع عامل وإصابة سائق في حادث تصادم بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بمقطورة بأخرى متوقفة على جانب الطريق نتج عنه مصرع عامل يبلغ من العمر 24 سنة يقيم بدائرة مركز طما مستقل السيارة الأولى وإصابة قائدها بكسر بالقدم اليسرى وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة قيادة "أحمد . ه . م" 28 سنة سائق يقيم دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بسيارة نقل بمقطورة أخرى متوقفة على جانب الطريق قيادة "نادر . ل . ذ " 42 سنة سائق ومقيم بذات الناحية .

نتج عن الحادث :- وفاة مستقل السيارة الأولـي "وائل . ا . ع . م" 24 سنة عامل – ومقيم مركز طما وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جهينة المركزي وإصابة قائد السيارة الأولي بكسر بالقدم اليسري وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .





وبسؤال قائدي السيارتين وشقيق المتوفـي "وليد . ا . ع . م" 36 سنة حاصل علي دبلوم يقيم بذات العنوان بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهم نتج عنها إصابة عامل في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة قسم أول سوهاج بسحجات وكدمات بالظهر والذراع الأيسر وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها ونقل المصاب لمستشفى أخميم المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أسامة. ع . ا . ح" 47 سنة مدرس ومقيم دائرة قسم أول سوهاج وشقيقه "فيصل . ع . ا . ح" 50 سنة يقيم بذات العنوان مصاباً بسحجات وكدمات بالظهر والذراع الأيسر .

وطرف ثان " حسين . م . ح . ح" 43 سنة حاصل علي دبلوم زراعه ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الثاني من الطرف الأول بسبب خلافات ماليه بين الثاني من الطرف الأول والطرف الثاني .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .