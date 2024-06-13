مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب بيع الآيس كريم بجهينة

شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات على أولوية الوقوف لبيع الأيس كريم نتج عنها مصرع بائع متجول في الثامنة عشرة من عمره عقب وصوله مستشفى طهطا العام متأثرا بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وإصابة 3 آخرين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها ونقل المصابين لمستشفى طهطا العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . م . ا . ح" 18 سنة بائع متجول مصاباً بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى ووالده "مؤمن . ا . ح . ا" 49 سنة موظف مصاباً لجرح قطعي باليد اليمنى وتم نقلهما لمستشفي طهطا العام وتوفي الأول عقب وصوله .

وطرف ثان "فتحي . ح . ا . ح" 59 سنة موظف ونجله "محمد . ف . ح . ا" 23 بائع متجول مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونجل عمومتهم "زياد . ع . ع . ع" 22 سنة بائع متجول مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض "مطواة" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلاف على أولوية الوقوف لبيع الأيس كريم .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى المنشاه المركزي عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا باشتباه نزيف بالمخ أثناء قيامه بتغيير أسلاك الكهرباء بأحد أعمدة الضغط العالي صعقه التيار الكهربائي وسقط أرضا وجرى حجزه بالعناية المركزة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من المستشفى المركزي بوصول "زياد . ا . م . ا" 30 سنة عامل مصاباً باشتباه نزيف بالمخ إدعاء صعق كهرباء وسقوط من علو يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيقه "أبو بكر . ا . م" 46 سنة عامل يقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بتغيير أسلاك الكهرباء بأحد أعمدة الضغط العالي دائرة المركز صعقه التيار وسقط من أعلي العمود مما أدي لإصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهه الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .