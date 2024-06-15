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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 15 يونيو 2024

جنيه استرليني
جنيه استرليني

سجل الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في صباح تعاملات اليوم السبت 15-6-2024 تباينا ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديثات أسعار العملات على المواقع الرسمية بالبنوك العاملة داخل مصر.

وحرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم الخدمات المتكاملة لقراءها ، نرصد لكم فى السطور القليلة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم ، صباح يوم عرفات ونبدأ بالجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري.

 

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري

60.36 جنيه للشراء، و60.84 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

 60.35 جنيه للشراء، و60.80 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المصري الخليجي

 60.34 جنيه للشراء، و60.86 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قطر الوطني الأهلي

60.36 جنيه للشراء، و60.84 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي

 60.34 جنيه للشراء، و60.86 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد

60.34 جنيه للشراء، و60.86 جنيه للبيع.

 

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