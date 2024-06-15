المنتخب الأرجنتيني يتقدم على جواتيمالا في الشوط الأول

نجح المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم في التقدم على نظيره جواتيمالا بهدفين مقابل هدف واحد في الشوط الأول، في المباراة الودية استعدادًا لمنافسات بطولة كوبا أمريكا.



جاء هدف التقدم في اللقاء لجواتيمالا من خلال ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، بينما عادل النتيجة للمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 12.

فيما سجل هدف التقدم خلال الشوط الأول اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول والمباراة.

وكان المنتخب الأرجنتيني، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

إيميليانو مارتينيز

نيكولاس غونزاليس - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس أوتاميندي - ناهويل مولينا

جيوفاني لو تشيلسو - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر - فالنتين كاربوني

لاوتارو مارتينيز - ليونيل ميسي

فيما جاء تشكيل غواتيمالا اليوم ضد الأرجنتين، كالتالي:

نيكولاس هاغين

خوسيه أردون - ميكولاس سامايوا - خوسيه كارلوس بينتو - خوسيه موراليس

فرانكو غونزاليس - أوسكار كاستيانوس

إلمير كاردوزا - ماركو دومينجيز - أوسكار سانتيس

روبيو روبين.