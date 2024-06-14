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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

رقاق باللحمة المفرومة.. لمسة شهية لمائدة عيد الأضحى

رقاق باللحمة المفرومة
رقاق باللحمة المفرومة

يُعتبر عيد الأضحى المبارك مناسبة دينية واجتماعية تحمل في طياتها الفرحة والتقدير والتضحية، ومن أبرز العادات التي تميز هذا العيد هي تبادل الهدايا وتقديم الوجبات الشهية التي تعكس أجواء الاحتفال والبهجة.

 

وفي هذا الدليل، سنتعلم كيفية تحضير وصفة شهية ومميزة تُضيف لمسة من الفخامة والطعم الرائع إلى مائدة عيد الأضحى، وهي "رقاق باللحمة المفرومة"، هذه الوصفة تجمع بين عجينة الرقاق الهشة وطعم اللحمة المفرومة المتبلة بالبهارات، لتقدم لكم تجربة لا تُنسى في هذا العيد المبارك.

 


 

طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة لعيد الأضحى

المقادير:

- 1 كوب لحمة مفرومة

- عجينة الرقاق جاهزة

- بصلة مفرومة

- فص ثوم مفروم

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- بهارات حسب الرغبة (كمون، كزبرة مطحونة، بهارات مشكلة، إلخ)

- زيت للقلي


 

طريقة التحضير

1. في مقلاة على نار متوسطة، قومي بتسخين القليل من الزيت ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافاً.

2. أضيفي الثوم المفروم وقلبي لمدة دقيقتين.

3. أضيفي لحمة البقر المفرومة واقلبي حتى تنضج تمامًا.

4. أضيفي التوابل والملح والفلفل حسب الذوق، وقلبي المزيج جيدًا.

5. اتركي الخليط يبرد تمامًا.

6. قومي بفتح عجينة الرقاق وقطعيها إلى مستطيلات صغيرة.

7. ضعي ملعقة صغيرة من خليط اللحمة المفرومة في منتصف كل مستطيل من العجين.

8. قومي بطي العجين حول الحشوة لتشكيلها إلى شكل مثلث.

9. سخّني الزيت في مقلاة عميقة، واقلي رقاق اللحمة المحشوة حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين.

10. قدمي رقاق اللحمة المحشوة ساخنة مع الصلصات أو السلطات حسب الرغبة.

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