مايان السيد تزهر بالليموني

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد متابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية عبر حسابها الشخصب بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت مايان السيد بإطلالة صيفية منعشة، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، بدون أكمام، مكشوف الظهر، محدد الخصر، صمم من قماش ناعم باللون الليموني، عكس قوامها الرشيق، فيما انتعلت صندلا أنيقا.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

مايان السيد (9 نوفمبر 1997 - ) هي ممثلة مصرية. ولدت في القاهرة، بحي السيدة زينب.

في عالم الدراما التليفزيونية بدأت مايان التمثيل، شاركت في المسلسل الدرامي كأنه إمبارح، حيث تم التصوير في إحدى الفيلات بمنطقة 6 أكتوبر، قدمت مشاهد جمعتها بالفنانة وفاء سالم، ومحمد سليمان والفنانة رانيا يوسف، وأحمد وفيق، وأحمد خليل، العمل من تأليف وإشراف الكاتبة مريم ناعوم، ومن إخراج حاتم علي.

جاء ترشيحها من المخرج حاتم عليً بعد بروزها في مسلسل ظل الرئيس، بطولة ياسر جلال، ومحمود عبد الغني، هنا شيحة، وكان دورها عبارة عن فتاة ابنة رجل الأعمال الذي خدم كضابط حراسات، وخرج من الخدمة بإرادته بعد نجاحه في التصدي لمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وأصبح رجل أعمال ناجح بعد استلامه شركات والده، يتعرض لمحاولة اغتيال غامضة، ماتت فيها زوجته وابنه، وتبقى من عائلته ابنته، وبدأ رحلة الانتقام والبحث عن القاتل، ثم يجد نفسه متورطا في مخطط كبير، بسببه تتعرض ابنته الوحيدة، لحالة نفسية صعبة بسبب والدها وابتعاده عنها فترة كبيرة، وارتدت السلسلة الخاصة بوالدتها.

في عام 2021 لعبت دور البطولة الرئيسية في مسلسل إلا أنا ج2 (حكاية حلم حياتي) الحكاية الثامنة من مسلسل إلا أنا ج2، الذي تسبب بضجة بسبب نجاح الجزء الأول من المسلسل، وقد لعبت مايان السيد دور (خديجة) وهي فتاة تعاني من التوحد، تتطمح أن تدخل عالم التمثيل وتصبح ممثلة مشهورة، ولكن يقابلها العديد من العقبات، وقد لاقت العديد من المدح والثناء من قبل الجمهور نتيجة لإتقانها دروها ببراعة.