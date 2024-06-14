موجة حارة قاسية تضرب مصر.. بشائر انحسارها بدءًا من هذا الموعد

شهدت البلاد ذروة موجة حارة شديدة اليوم الجمعة، 14 يونيو 2024، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وتُنصح هيئة الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مع شرب الكثير من السوائل وارتداء ملابس خفيفة.

تفاصيل الموجة الحارة:

استمرار ذروة الموجة الحارة اليوم الجمعة وغدًا السبت.

ارتفاع درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، و47 درجة في جنوب الصعيد.

طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل.

بشائر انحسار الموجة الحارة:

تُشير التوقعات إلى انحسار ذروة الموجة الحارة بدءًا من الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات.

استمرار الشعور بالأجواء شديدة الحرارة على الرغم من الانخفاض.

نصائح هامة خلال الموجة الحارة:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ارتداء ملابس خفيفة وقبعات.

شرب الكثير من السوائل، خاصة الماء.

تجنب بذل مجهود بدني شاق خلال ساعات الذروة.

الاهتمام بكبار السن والأطفال.

توقعات الطقس خلال عيد الأضحى: