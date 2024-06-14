وقفة عرفات.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا السبت الموافق وقفة عرفات، يشهد استمرار لذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أنحاء البلاد، وحار على السواحل الشمالية الشرقية.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن في فترات الليل يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط الرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 43 الصغرى 29

السواحل الشمالية:- العظمى 33 الصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 44 الصغرى 32

شمال الصعيد:- العظمى 45 الصغرى 30

جنوب الصعيد:- العظمى 48 الصغرى 32

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:- العظمى 43 والصغرى 28

الإسكندرية: العظمى 36 والصغرى 24

وادي النطرون:- العظمى 40 والصغرى 27

طنطا:- العظمى 42 والصغرى 27

شبين الكوم:- العظمى 42 والصغرى 27

دمنهور:- العظمى 39 والصغرى 26

مطروح:- العظمى 36 والصغرى 23

السلوم:- العظمى 38 والصغرى 25

سيوة:- العظمى 45 والصغرى 25

بورسعيد:- العظمى 34 والصغرى 26

دمياط:- العظمى 35 والصغرى 25

الزقازيق:- العظمى 43 والصغرى 28

المنصورة:- العظمى 42 والصغرى 27

الإسماعيلية:- العظمى 44 والصغرى 27

السويس:- العظمى 44 والصغرى 27

العريش:- العظمى 35 والصغرى 23

رفح:- العظمى 34 والصغرى 22

راس سدر:- العظمى 40 والصغرى 27

نخل:- العظمى 40 والصغرى 18

طابا:- العظمى 41 الصغرى 27

كاترين:- العظمى 35 الصغرى 17

الطور:- العظمى 38 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 44 الصغرى 31

الغردقة:- العظمى 43 الصغرى 30

مرسى علم:- العظمى 44 الصغرى 30

الفيوم:- العظمى 44 الصغرى 27

بنى سويف:- العظمى 44 الصغرى 27

المنيا:- العظمى 45 الصغرى 29

أسيوط:- العظمى 45 الصغرى 28

سوهاج:- العظمى 46 الصغرى 29

قنا:- العظمى 47 الصغرى 30

الأقصر:- العظمى 47 الصغرى 30

أسوان:- العظمى 48 الصغرى 31

أبو سمبل:- العظمى 45 الصغرى 29

الوادي الجديد:- العظمى 44 الصغرى 28

شلاتين:- العظمى 40 الصغرى 29

أبو رماد:- العظمى 39 الصغرى 27

حلايب:- العظمى 36 الصغرى 28

رأس حدربة:- العظمى 38 الصغرى 28