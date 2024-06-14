" وأنت مكانك " أحصل الآن على قرض شخصي بصورة البطاقة فقط | تفاصيل

يحرص بنك مصر على تقديم أحدث العروض التمويلية لعملائه، لذلك يمنح البنك قرض بموجب الراتب في حال وجود تحويل له على فرع من فروعه.

ومن أبرز مميزات قرض بنك مصر أنه يتم الموافقة عليه خلال ساعة بدون تقديم مستندات وبدون مصاريف إدارية.

وأشار البنك إلى أن قيمة القرض تصل لنحو 200 ألف جنيه ويتم التقديم عليه من خلال بيانات بطاقة الرقم القومي للعملاء واستكمال باقي الإجراءات لصرف المبلغ.





فوائد القرض

وتبلغ قيمة الفائدة على القرض نحو 29.5 % وهي فائدة متناقصة.

ونوه البنك انه لعملاء الجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات ببطاقات بنك مصر، يمكنكم التقديم من خلال https://bnkmsr.com/41wzUrm

اما لعملاء الجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات بحسابات مرتبات بنك مصر، يمكنهم التقديم من خلال تطبيق الموبايل البنكي .

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