أسعار الذهب ترتفع بالإمارات بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة.. عيار 21 بكام؟

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة.. ارتفعت أسعار الذهب في دولة الإمارات خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الذهب الإماراتية، وسط تفاؤل بشأن احتمال تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة قريبا، وارتفع سعر الذهب عيار 24 ليسجل نحو 273.55 درهم للجرام ما يعادل 74.48 دولار.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب في الإمارات خلال فترة منمتصف التعاملات اليوم الجمعة، وتحرص بوابة الوفد متمثلة في قسم الاقتصاد على تقديم القيمة السعرية وكافة المعلومات الإقتصادية خلال اليوم بصورة لحظية، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار كافة السلع المحلية والعربية والعالمية، لاسيما الدولار والعملات، وجاءت اسعار الذهب اليوم على النحو الأتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

سعر الذهب في الامارات عيار 24

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 273.55 درهم للجرام ما يعادل 74.48 دولار، مقابل سعر ختام تعاملات أمس البالغ 272.10 درهم للجرام.

سعر الذهب في الإمارات عيار 22

وزاد سعر الذهب عيار 22 إلى 250.75 درهم للجرام ما يعادل 68.27 دولار، من سعر 249.43 درهم للجرام.

سعر الذهب في الإمارات عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 نحو 239.32 درهم للجرام ما يعادل 65.16 دولار، مرتفعاً من سعر 238.09 درهم للجرام.

سعر الذهب في الإمارات عيار 18

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 205.13 درهم للجرام ما يعادل 55.85 دولار، من سعر 204.08 درهم للجرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 8507 درهماً ما يعادل 2316 دولاراً، وسجل الجنيه الذهب سعر 1914 درهماً ما يعادل 521.2 دولار، كما سجل كيلو الذهب سعر 237.478 درهم ما يعادل 74.457 دولار.

عالمياً، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2306.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 2322.00 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 29.08 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.9 بالمائة إلى 955.32 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 890.28 دولار.