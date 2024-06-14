الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات المؤجلة من الجولة ال 11 الدوري المصري العام.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

في خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من :



محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون ايبوكا .

تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقميصه الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

