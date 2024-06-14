تراجع تاريخي في أسعار الذهب بـ السعودية اليوم الجمعة قبل وقفة عرفات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة.. تراجعت أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية قبل وقفة عرفات بيوم واحد، وذلك في عيار 24، 22، 21، وكان الذهب في المملكة قد شهد تقلبات كثيرة في أسعاره في الأيام الماضية، تبعا لارتفاع وانخفاض السعر العالمي له، حيث يُعد السعر العالمي للذهب هو العامل الأساسي المؤثر أسعار الذهب، ويعود هذا التذبذب في أسعار الذهب إلى التقلبات في الأسواق العالمية، حيث شهد الذهب العالمي ارتفاعا طفيفا خلال الأيام الماضية، بينما انخفضت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي. وفيما يلي نوضح لحضراتكم اسعار الذهب اليوم في المملكة الجديد والمستعمل.

وفي هذا السياق تستعرض "بوالبة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب في اللملكة العربية السعودية اليوم الجمعة بيوم التروية وقل وقفة عرفات بساعات قليلة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية عالميا ومحليا وعربيًا، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع بصورة لحظية، حيث تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في التقلب خلال الفترة القادمة، مع ترقب المستثمرين للاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي قد يؤثر على أسعار الفائدة العالمية بدوره، وتأتي اسعار الذهب في المملكة اليوم على النحو الأتي:

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة

جرام من الذهب عيار 24: يأتي بسعر للبيع الجديد 278.73 ريال سعودي، وسعره بالدولار 74.33 دولار.

جرام عيار 22: يبلغ سعره بالريال السعودي 255.50 ريال، بينما سعره بالدولار 68.13 دولار.

بينما سعر جرام الذهب عيار 21 بالريال السعودي يبلغ 243.39 ريال سعودي، وبالدولار يبلغ 65.04 دولار.

جرام عيار 18: يبلغ سعره بالريال السعودي 209.05، بينما بالدولار 55.75 دولار.

عيار 14 الجرام منه يبلغ سعره 162.59 ريال، وسعره بالدولار 43.36 دولار.

سبيكة الذهب وزن جرام واحد تبلغ سعرها اليوم بالريال 306.60 ريال سعودي، بينما السعر بالدولار يبلغ 81.76 دولار.

سبيكة ذهب 5 جرام: سعرها بالريال يبلغ 1449.40 ريال، بينما يبلغ سعرها 386.51 دولار أمريكي.

8 جرام سبيكة عيار 24 تبلغ سعرها 2675.82 ريال، و 713.55 دولار.

سبيكة 20 جرام: يبلغ السعر 5691.68 ريال، 1517.68 دولار أمريكي.

سبيكة 100 جرام: سعرها اليوم بالمملكة يبلغ 28.207.56 ريال سعودي، وبالدولار 7.522.01 دولار.

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية

تأتي أسعار الذهب في السعودية المستعمل اليوم 13-6-2024، على النحو التالي:

جرام الذهب عيار 22 المستعمل: يبلغ 250.50 ريال سعودي.

بينما جرام الذهب عيار 21 المستعمل: يبلغ 238.89 ريال.

وجرام الذهب المستعمل عيار 18 جرام: يبلغ 204.05 ريال.