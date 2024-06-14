انخفاض كبير بأسعار الدواجن اليوم الجمعة 14 يونيو 2024

سجلت أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، تراجعًا بقيمة تتجاوز الجنيهين، وذلك خلال تعاملات البورصة العامة للدواجن، وسط إقبال المواطنين على شراء اللحوم بمختلف أنواعها استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

أسعار الفراخ اليوم

بحسب بورصة الدواجن، تراوحت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بين 88 جنيهاً، بدلاً من 89 جنيهاً للكيلو الواحد، بينما سجلت الفراخ الساسو بين 95 و98 جنيهاً للكيلو.

أما الكيلو من الفراخ البلدي فسجل بين 115 و116 جنيهاً، في حين بلغ سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء 72 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض للشركات في بورصة الدواجن بين 27 و36 جنيهاً، وسعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 24 و24.25 جنيهاً، بينما استقر سعر الكتكوت الساسو بين 18 و19 جنيهاً.