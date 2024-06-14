الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مفاجأة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة بأسواق الصاغة

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة.. حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في أسعار الذهب المصرية، وواصل سعر الذهب عيار 21 الفئة الأكثر انتشارًا استقراره ليسجل نحو 3115 جنيهًا للبيع، و3195 جنيهًا للشراء.

 

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الذهب والمشغولات الذهبية، وأسعار العملات العربية والأوروبية والدولار وكل السلع في الأسواق المصرية، وهذا بصورة لحظية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة اسعار السلع بمختلف أنواعها، لاسيما أسعار الذهب، والذي جاء سعره على النحو الآتي:

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في جميع البنوك

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37266

أسعار الذهب اليوم الجمعة في أسواق الصاغة 

 

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3560 جنيهًا للبيع، 3537.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

حقق سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر حالةً من الثبات عند 3263.25 جنيه للبيع، و3242.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ثبت سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 3115 جنيهًا للبيع، و3195 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم عند 2670 جنيهًا للبيع، و2652.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2076.75 جنيه للبيع، و2063.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ثبت سعر الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة لـ 1780 جنيهًا للبيع، و1768.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1335 جنيهًا للبيع، و1326.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي حالةً من الاستقرار عند 24920 جنيهًا للبيع، و24760 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

بينما تراجع سعر أونصة الذهب اليوم في مصر إلى 2317 دولارًا للبيع، و2316 دولارًا للشراء.

 

سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة
سعر الذهببيعشراء
عيار 243520 جنيها3537.25 جنيه
عيار 223263.25 جنيه3242.5 جنيه
عيار 213115 جنيها3095 جنيها
عيار 182670 جنيها2652.75 جنيه
عيار 142076.75 جنيه2063.25 جنيه
عيار 121780 جنيها1768.5 جنيه

 

 

 

 

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