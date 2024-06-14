مفاجأة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة بأسواق الصاغة

سعر الذهب اليوم الجمعة.. حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في أسعار الذهب المصرية، وواصل سعر الذهب عيار 21 الفئة الأكثر انتشارًا استقراره ليسجل نحو 3115 جنيهًا للبيع، و3195 جنيهًا للشراء.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الذهب والمشغولات الذهبية، وأسعار العملات العربية والأوروبية والدولار وكل السلع في الأسواق المصرية، وهذا بصورة لحظية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة اسعار السلع بمختلف أنواعها، لاسيما أسعار الذهب، والذي جاء سعره على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة في أسواق الصاغة

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3560 جنيهًا للبيع، 3537.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

حقق سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر حالةً من الثبات عند 3263.25 جنيه للبيع، و3242.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ثبت سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 3115 جنيهًا للبيع، و3195 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم عند 2670 جنيهًا للبيع، و2652.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2076.75 جنيه للبيع، و2063.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ثبت سعر الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة لـ 1780 جنيهًا للبيع، و1768.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1335 جنيهًا للبيع، و1326.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي حالةً من الاستقرار عند 24920 جنيهًا للبيع، و24760 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

بينما تراجع سعر أونصة الذهب اليوم في مصر إلى 2317 دولارًا للبيع، و2316 دولارًا للشراء.