رئيس الإمارات يصل إيطاليا للمشاركة في قمة السبع

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اليوم الجمعة، إلى إيطاليا في زيارة عمل يشارك خلالها في قمة مجموعة الدول السبع “ قمة السبع ” الصناعية الكبرى، التي انطلقت في إيطاليا.

محمد بن زايد يشارك في قمة السبع

وتأتي مشاركة آل نهيان تلبية لدعوة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، بحكم أن بلادها هي الرئيس الدوري لمجموعة قمة السبع.

حيث دعت إيطاليا عدة أطراف أخرى للمشاركة في قمة السبع مثل الجزائر والسعودية والإمارات وغيرها، علما أن ولي العهد السعودي اعتذر على المشاركة بسبب ارتباطات داخلية تتعلق بـ"موسم الحج" حسب ما أشير في الإعلام السعودي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "ابتداء من أمس الخميس، تستضيف بلدة (بورغو إينياتسيو) في مقاطعة بوليا الإيطالية قمة السبع دول الصناعية الكبرى، في ثلاثة أيام من الجلسات سيتناول خلالها المشاركون قضايا الساعة العالمية الرئيسية".

وسيجمع هذا الحدث زعماء الدول الأعضاء السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكندا) بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية ممثلا للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات ومنظمات عالمية وإقليمية بدعوة من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وتركز القمة على الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة والتداعيات على حركة الملاحة في البحر الأحمر والأوضاع في فنزويلا وليبيا، وآفاق التعاون مع إفريقيا والذكاء الاصطناعي والهجرة والأمن الاقتصادي والعلاقات مع الهند وجمهورية الصين الشعبية.

ويتضمن برنامج القمة ست جلسات عمل حول: إفريقيا، تغير المناخ والتنمية، الشرق الأوسط، أوكرانيا، ملف الهجرة، الأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يذكر أن اتفقت دول "مجموعة السبع"، يوليو الماضي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا على المبادئ العامة للضمانات الأمنية المستدامة لأوكرانيا، كما تعهدت بزيادة إمدادات الأسلحة لنظام كييف.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" اتفقت مجموعة السبع على:

- الإبقاء على أصول روسيا الاتحادية مجمدة حتى "تعوض روسيا عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

- زيادة إمداد كييف بالأسلحة وتسريع تبادل المعلومات الاستخباراتية وتدريب قوات كييف.

- توريد المعدات العسكرية الحديثة للقوات البرية والجوية والبحرية، شرط أن تتعهد أوكرانيا بإجراء إصلاحات لضمان الرقابة الأهلية على مؤسسة الجيش.

حرب جديدة مع روسيا:

- تقديم مساعدة عسكرية عاجلة لأوكرانيا في حال نشوب حرب جديدة مع روسيا في المستقبل.

- تزويد كييف بالأسلحة الحديثة بما فيها الطائرات والصواريخ بعيدة المدى.