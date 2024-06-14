ضبط المتهمين بالاستيلاء على خطوط نقل مواد بترولية في القليوبية

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على سائق وعاطل لاتهامهما بالاستيلاء على أحد خطوط نقل المواد البترولية في شبين القناطر لبيعها في السوق السوداء.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغ من موظف أمن بإحدى شركات المواد البترولية بواقعة سرقة بأحد خطوط نقل المواد البترولية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل لهما معلومات جنائية وفي أحد الأكمنة تمكن المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد بيع المواد البترولية بالسوق السوداء والتربح منها، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.