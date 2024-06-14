ضبط كمية من الحشيش وبندقية خرطوش في حملات أمنية بأسوان

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات موسعة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسوان في ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو - الهيروين"– عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (4 متهمين " لـ 3 منهم معلومات جنائية").

كما تمكنت من ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 2فرد محلى–طبنجة وطلقة) وتنفيذ (814) حكم قضائى متنوع.

المعمل الجنائي يعاين حريق منطقة الزرايب لتحديد الخسائر



تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق هائل بمنطقة الزرايب بأوسيم، وتم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد الخسائر والتلفيات.

وانتقل فريق من جهات التحقيق لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة الأولية نشوب الحريق بعدد من الأخشاب مما ساعد على امتداد النيران للعشش، وأسفر الحريق عن نفوق جميع المواشي والخنازير المتواجدة بالعشش، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وكشفت التحقيقات أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق هائل بمنطقة البراجيل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات إطفاء وفرضت كردون أمني بمحيط النيران وتمت السيطرة عليها وإطفائها.

حبس المتهم بإدارة كيان وهمي لبيع شهادات جامعية مزورة في الجيزة



أمرت نيابة الجيزة بحبس شخص يروج لشهادات جامعية مزورة بمقابل مادي في الجيزة، بتهمة النصب والاحتيال.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج شهادات جامعية بمقابل مادي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج لبيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى يمنح شهادات مزيفة فى الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى - على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.