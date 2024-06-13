حبس مواطن ومقيمين احتياطيًا لاتهامهم بالقتل الخطأ في حادث حريق المنقف

أعلنت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، أنها أمرت بحبس مواطن ومقيمين احتياطيا لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في حادث حريق المنقف.



وقالت النيابة في بيان، إن القتل والإصابة الخطأ جاء نتيجة "الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق"، مشيرة إلى أنه يجري استكمال التحقيق في الحادث.

وذكرت النيابة أن 49 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 49 آخرون جراء الحريق الذي اندلع في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية تصريحات لوزير الداخلية الكويتي، فهد اليوسف، قال فيها: "سأطلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد من دون سابق إنذار للمخالفين". وتابع: "سنعمل على معالجة قضية تكدّس العمالة والإهمال حيالها".

وأردف الوزير الكويتي قائلا: "سنتحفظ على صاحب العقار الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية".

وكانت الداخلية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق وفاة 35 شخصا بحريق المبنى في منطقة المنقف بحصيلة ليست نهائية.

يذكر أن أعلنت النيابة العامة الكويتية، مساء أمس الأربعاء عن بدأ التحقيقات في حادث حريق المنقف ، و الذي نشب في إحدي المباني، ونتج عنه عدد من الجرحي و القتلي.

وكشفت النيابة العامة على منصة "إكس" أنه تم تكليف فريق بالانتقال إلى مكان واقعة حريق المنقف لمعاينته، و الانتقال إلى المستشفيات لمناظرة المتوفين و سؤال المصابين، كما تم ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي لاتخاذ ما يلزم.

وأوضحت النيابة أنه جاري استكمال إجراءات التحقيق للوقوف على أسباب حادث حريق المنقف و المتسببين فيه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، قد أمر الأربعاء، باعتقال مالك وحارس مبنى الذي شهد حريقا اليوم، مشددا على عدم خروجهم من الجنائية إلا بعلمه حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأضاف الوزير أثناء زيارته للموقع، أن السلطات تعتزم معالجة "مسألة اكتظاظ العمالة" للوقوف عل "المخالفات التي ارتكبت هنا" والتعامل مع مالك العقار الذي يتجاوز عدد قاطنيه 196 شخصا.

ارتفاع عدد القتلى في حريق المنقف



وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى جراء الحريق جنوبي الكويت، إلى 49 حالة وفاة، وعشرات الإصابات، بعضها بحال الخطر.

وقال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن أقسام المستشفيات العامة التابعة للوزارة استقبلت 56 حالة إصابة ناجمة عن حادث صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح العوضي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن سير العمل داخل المنشآت العلاجية وفق نطاق السيطرة ويسير وفق الخطط المرسومة في ظل تفعيل خطة الطوارئ منذ اللحظات الأولى لحادث حريق المنقف.

