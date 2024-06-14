طائرة بدون طيار تدمر خزان وقود بالقرب من فورونيج الروسية

قال حاكم إقليم فورونيج الروسي "ألكسندر جوسيف" إن الحطام الناجم عن الطائرة بدون طيار الأوكرانية التي أسقطتها ألحق أضرارا بخزان غير مستخدم في مستودع للوقود في منطقة فورونيج الروسية اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو.

ووفق لوكالة "رويترز"، أضاف جوسيف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام" أنه لم تقع إصابات أو نيران، وكانت الطائرة المسيرة واحدة من بين ست طائرات أسقطتها الدفاعات الجوية فوق المنطقة.

وبشكل منفصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه تم إسقاط 70 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق منطقة روستوف، و17 فوق مناطق أخرى، بما في ذلك طائرة فورونيج.

القوات المسلحة الأوكرانية تطلق 169 ذخيرة على منطقة بيلغورود

يذكر أن أمس قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإطلاق 169 ذخيرة على منطقة بيلغورود خلال النهار، مما أدى إلى إصابة شخصين.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف وقتها على قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، أن منطقة Grayvoronsky تعرضت للقصف أكثر من غيرها، وقال:"في منطقة غرايفورونسكي، تعرضت مستوطنتا جوركوفسكي وسوفخوزني، وكذلك قرى جولوفشينو وكوزينكا وبيزمينو ونوفوستروييفكا-بيرفايا ونوفوسترويفكا-فتوريا وسبوداريوشينو، للهجوم بـ 16 طائرة بدون طيار و80 قطعة ذخيرة، ووقع الضرر بسبعة منازل خاصة ومبنى خارجي ومرآب وسيارتين وخطوط كهرباء.