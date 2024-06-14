الأهلي وفاركو.. الموعد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فاركو، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.



ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب موقعة الأهلي أمام فاركو، والتي يتوقع أن تشهد قوة كبيرة على غرار مباريات الفريقين طيلة المواسم السابقة.

موعد مباراة فاركو والأهلي

ومن المقرر انطلاق مباراة فاركو أمام الأهلي في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، حيث يبحث الأهلي عن الفوز باللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو والأهلي

تُنقل مباراة فاركو والأهلي عير قنوات "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة الدوري العام المصري بشكل حصري.

ويحتل الأهلي المركز التاسع بترتيب الدوري العام المصري لهذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فاركو في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

