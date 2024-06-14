شرائح اللحم بصوص الباربكيو.. وصفة مميزة لضيافة عيد الأضحى المبارك

يعتبر عيد الأضحى المبارك مناسبة خاصة تتجمع فيها العائلات والأصدقاء للاحتفال وتبادل الأفراح. ومن أبرز مظاهر هذا الاحتفال هو إعداد وتقديم الأطعمة اللذيذة والمميزة التي تجسد روح الكرم والضيافة، ومن بين هذه الأطباق الشهية تأتي شرائح اللحم بصوص الباربكيو كخيار رائع يجمع بين النكهات الغنية والتتبيلة الشهية التي تلبي أذواق الجميع.

في هذه الوصفة، سنقدم لك طريقة تحضير شرائح اللحم بصوص الباربكيو بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، لتضفي على مائدتك لمسة من التميز وتبهر ضيوفك بأطباق لا تُنسى.

طريقة عمل شرائح اللحم بصوص الباربكيو لضيافة عيد الأضحى

المكونات:

- 1 كيلوغرام من شرائح اللحم (يفضل أن تكون من اللحم البقري)

- 1 كوب من صوص الباربكيو الجاهز أو المحضر منزليًا

- 1/4 كوب من الزيت النباتي

- 3 فصوص ثوم مهروسة

- 1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

- 1 ملعقة كبيرة من العسل أو السكر البني

- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا (الفلفل الحلو)

- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

- ملح حسب الرغبة





طريقة التحضير:

1. تحضير اللحم:

- في وعاء كبير، ضعي شرائح اللحم وأضيفي إليها الزيت النباتي، الثوم المهروس، الفلفل الأسود، البابريكا، ومسحوق الثوم.

- اخلطي المكونات جيدًا حتى تتغطى شرائح اللحم بالتوابل بشكل متساوٍ.





2. تحضير صوص الباربكيو:

- في وعاء صغير، اخلطي صوص الباربكيو مع الخل الأبيض والعسل (أو السكر البني).

- امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على صوص متجانس.





3. تتبيل اللحم:

- اسكبي نصف كمية صوص الباربكيو فوق شرائح اللحم واخلطي جيدًا.

- غطي الوعاء واتركي اللحم يتبل في الثلاجة لمدة 2-4 ساعات على الأقل (من الأفضل تركه طوال الليل للحصول على نكهة أفضل).





4. الشوي:

- سخني الشواية إلى درجة حرارة متوسطة إلى عالية.

- ضعي شرائح اللحم على الشواية واطهيها لمدة 4-5 دقائق على كل جانب أو حتى تصل إلى درجة النضج المرغوبة.

- أثناء الشوي، ادهني شرائح اللحم بباقي صوص الباربكيو بشكل دوري.





5. التقديم:

- قدمي شرائح اللحم بصوص الباربكيو ساخنة مع الأطباق الجانبية المفضلة لديك مثل البطاطس المشوية أو السلطة الطازجة.





نصائح إضافية:

- يمكنك إضافة بعض الأعشاب الطازجة مثل الزعتر أو الروزماري لتعزيز النكهة.

- لضمان طراوة اللحم، تأكدي من عدم الشواء لفترة طويلة كي لا يصبح جافًا.