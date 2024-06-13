ضبط مُتهم أدار كياناً تعليمياً غير مُرخص

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ‏أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه ‏بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص ‏للنصب والإحتيال على المواطنين.‏

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ‏لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ‏جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ‏بقصد الإستيلاء على أموالهم..فقد أكدت معلومات ‏وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة ‏جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة ‏كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ‏بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية ‏فى مجال التسويق الإلكترونى وإيهامهم بأن تلك الشهادات معتمدة ‏‎-‎على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر ‏‏"الإنترنت".‏

عقب تقنين الإجراءاتتم ضبطه، وبحوزته(شهادات ‏‏"خالية البيانات" –أكلاشيهات – ‏مطبوعات دعائية).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة ‏بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في ‏التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم ‏فادي.ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته ‏بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً ‏في المال.‏

وشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف ‏الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية ‏للمحكمة المدنية المختصة. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي ‏السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين ‏خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع ‏لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل ‏وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين ‏السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف ‏أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل ‏المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق ‏الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، ‏أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته ‏بها (وجود صلة قرابة).‏

وطرق الباب، فالتقته المجني عليها ‏مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ‏ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم ‏اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة له، ‏تاركةً أياه بباب مسكنها. ‏

وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض ‏عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، ‏منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً ‏إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها بالرأس ‏التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها ‏جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف ‏إلى سكنها. ‏

وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على ‏عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً ‏عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، ‏مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب ‏الشرعي. ‏

وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر ‏جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو ‏تدارك المجني عليها بالعلاج.‏

وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ ‏المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة ‏للمجني عليه إبراهيم عايد "نجل المجني عليها".