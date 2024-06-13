القبض على مُتهم بغسيل أموال بقيمة 17 مليون جنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ ‏الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ‏بالجيزة لقيامه بغسـل حوالى17 مليون جنيه ‏متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار ‏بالأسلحة النارية والذخائر.‏

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جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل ‏الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ‏وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات ‏القانونية حيالهم.‏

و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ‏بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ‏‏(أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الجيزة)لقيامه بغسل ‏الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار ‏بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولتهإخفاء مصدرها ‏وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ‏عن طريق (شراء العقاراتوالسيارات- تأسيس ‏الأنشطة التجارية).‏

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17مليون جنيه ‏تقريباً).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات ‏مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ‏ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة ‏لمواجهة ‏أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ‏وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم ‏الفساد بصوره وأشكاله، مما ‏ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع ‏الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، ‏لإدانتهم ‏باستعراض القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م ‏وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم ‏كل منهم مبلغ ‏‏1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية ‏والثالثة ‏والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 ‏سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ‏جنيه عما أسند إليه ‏بتهمة إحراز الجوهر المخدر. ‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف ‏الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة ‏الشرطة لمدة 3 ‏سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح ‏الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏وعضوية المستشارين خالد عبد ‏الغفار النجار، وأيمن ‏بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل ‏النيابة، ‏والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م ‏وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر ‏‏2023 بدائرة قسم ‏البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف ‏واستخدموه ‏قبل المجني عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى ‏المادي به وكان من شأن ذلك الفعل ‏تكدير الأمن العام ‏والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية ‏وذخائر وأسلحة ‏بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على ‏الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين ‏بالذات والواسطة سلاحاً نارياً ‏غير مششخن (2 فرد ‏خرطوش)، وذخائر (3 طلقات). ‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة ‏سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ ‏من الضرورة ‏الشخصية أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: ‏

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين ‏عمداً ‏المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ‏والمملوكة للمجني عليه ‏سيد ربيع.‏