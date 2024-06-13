رئيس جامعة القناة يقدم واجب العزاء فى الصحفى محمد مصباح

قدم دكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة ونائبه دكتور محمد عبد النعيم واجب العزاء لأسرة الصحفى محمد مصباح.



وأكد رئيس الجامعة تقدير الجامعة للصحافة والصحفيين، مؤكدا أنها شريك النجاح فى معركة الوعى والتعليم والتنوير فى اطار منظومة الصحافة الوطنية الجادة والإعلام الوطنى.



وعبر عن حزنها بفقدان الصحافة المصرية أحد شبابها من أبناء الاسماعيلية، والذى كان له دور وطنى فى خدمة الوطن والمواطن من خلال عمله مراسلا بالتليفزيون المصرى ومؤسسة حياة كريمة، وقام بتغطية كل أنشطة الدولة والمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة والتى شهدت طفرة تاريخية فى عهد الرئيس السيسي.



وقال إنه يتقدم بالعزاء لجموع الصحفيين ونقيبهم ومجلس النقابة و لاسرة الراحل فى هذا المصاب الجلل

وكان ابناء القرية فى استقبال وكيل الشيوخ بدار مناسبات ميت ابوخالد بقرية ابوعطوة ، بمحافظة الاسماعيلية، وكان فى استقبال وكيل الشيوخ وفد من جموع الصحفيين بالمحافظة يتقدمهم محمد ابو سنة رئيس تحرير جريدة القناة الصحفى هانى عبدالرحمن موثق قناة السويس الجديدة ومدير مكتب المصرى اليوم ومحمد عبادى بأخبار اليوم ومصطفى دياب بالدستور وإبراهيم الكيلانى بالقاهرة 24، ومحمد جمعة الصحفي بجريدة الوفد.