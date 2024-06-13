الناتو: الردع النووي ضروري بعد توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إنّ روسيا تجري المزيد من التدريبات النووية ويجب الاستعداد لذلك، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا

وأضاف: "الردع النووي ضروري بعد توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا ، والمجر لن تشارك في تسليح أو تدريب القوات الأوكرانية لكنها لن تعطل إجماع الناتو".

أوكرانيا بحاجة إلى الوفاء بالتعهدات الدولية

وتابع: "أوكرانيا بحاجة إلى الوفاء بالتعهدات الدولية وتمويلها بـ40 مليار دولار سنويا ، والحلف سيزود أوكرانيا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي".

جدير بالذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، قال إن كل ما يفعله حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم، هو الاستعداد للاشتباك المحتمل مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن جروشكو قوله "كل ما يفعله الناتو في هذه المنطقة اليوم، بصراحة، هو استعداد الحلف لاشتباك عسكري محتمل مع روسيا.. التدريبات التي تجرى تظهر كيف تم الآن التخلص من جميع مفاهيم الأمن التعاوني وعودة الناتو إلى المخططات الأمنية التي كانت سائدة في حقبة الحرب الباردة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن حلف الأطلسي شن حربا هجينة ضد روسيا.. مضيفا "أنه في المجال الاقتصادي، تم فرض آلاف العقوبات غير القانونية على بلدنا، وتجرى حاليا شيطنة روسيا، وأحد الأمثلة الواضحة الأخيرة هو الإعلان عن أنه في حالة هزيمة الناتو في أوكرانيا، فإن الحرب التالية ستحدث.. وستقوم روسيا بالتأكيد بغزو بولندا ودول البلطيق، التي تم الاعتراف باستقلالها في الاتحاد السوفيتي".