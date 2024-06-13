الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الناتو: الردع النووي ضروري بعد توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا

حلف الناتو
حلف الناتو

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إنّ روسيا تجري المزيد من التدريبات النووية ويجب الاستعداد لذلك، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

txt

"ناتو": الضربات الأوكرانية عطلت 10% من طاقة المصافي الروسية

txt

دبلوماسي روسي: كل ما يفعله الناتو هو الاستعداد للاشتباك مع روسيا

توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا 

وأضاف: "الردع النووي ضروري بعد توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا ، والمجر لن تشارك في تسليح أو تدريب القوات الأوكرانية لكنها لن تعطل إجماع الناتو".

أوكرانيا بحاجة إلى الوفاء بالتعهدات الدولية 

وتابع: "أوكرانيا بحاجة إلى الوفاء بالتعهدات الدولية وتمويلها بـ40 مليار دولار سنويا  ، والحلف سيزود أوكرانيا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي".

جدير بالذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، قال إن كل ما يفعله حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم، هو الاستعداد للاشتباك المحتمل مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن جروشكو قوله "كل ما يفعله الناتو في هذه المنطقة اليوم، بصراحة، هو استعداد الحلف لاشتباك عسكري محتمل مع روسيا.. التدريبات التي تجرى تظهر كيف تم الآن التخلص من جميع مفاهيم الأمن التعاوني وعودة الناتو إلى المخططات الأمنية التي كانت سائدة في حقبة الحرب الباردة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن حلف الأطلسي شن حربا هجينة ضد روسيا.. مضيفا "أنه في المجال الاقتصادي، تم فرض آلاف العقوبات غير القانونية على بلدنا، وتجرى حاليا شيطنة روسيا، وأحد الأمثلة الواضحة الأخيرة هو الإعلان عن أنه في حالة هزيمة الناتو في أوكرانيا، فإن الحرب التالية ستحدث.. وستقوم روسيا بالتأكيد بغزو بولندا ودول البلطيق، التي تم الاعتراف باستقلالها في الاتحاد السوفيتي".

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة

محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي وميدان الشهداء

الصين: يجب التزام الهدوء والدبلوماسية بشأن شبه الجزيرة الكورية

3924 شقة جديدة.. آخر مستجدات وحدات سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

الجريدة الورقية