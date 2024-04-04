"ناتو": الضربات الأوكرانية عطلت 10% من طاقة المصافي الروسية

أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أن الضربات الأوكرانية ربما عطلت 10% من طاقة المصافي الروسية وربما أكثر من 15%، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الضربات الأوكرانية

وقال إنه : "من المحتمل أن تضم روسيا نحو 30 ألف جندي إضافي شهريا حتى تتمكن من استيعاب الخسائر ومواصلة الهجمات".

الضربات الأوكرانية

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"

الضربات الأوكرانية

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".

الضربات الأوكرانية

وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع أسقطت "196 طائرة أوكرانية دون طيار واعترضت 18 صاروخا من طراز "هيمارس".

الضربات الأوكرانية

محور خيرسون

وأضافت وزارة الدفاع: "على محور خيرسون، استهدفت القوات الروسية تشكيلات اللواء الآلي 28 ولواء الهجوم الجبلي 128، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميرنوي وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا وثلاث مركبات، بالإضافة إلى راجمة صواريخ "غراد".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وافشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

وفي سياق منفصل، أعلن حزب الله، استهدافه فريقا فنيا إسرائيليا في أثناء صيانة التجهيزات الفنية والتجسسية بموقع بياض بليدا، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" 2024 فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي خلال قيامهم بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوهم بين قتيل ومصاب.

وقال حزب الله في بيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الإثنين 1-04-2024 فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.‏