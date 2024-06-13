حكم ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يرغب الكثير من المسلمون في معرفة التفاصيل الكاملة عن ذبح الأضحية والتوقيت الصحيح للنحر، خلال العيد، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية، أن وقت ذبح الأضحية ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة.

صلاة عيد الأضحى

وأفادت الإفتاء أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح عقب صلاة عيد الأضحى، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [سورة الكوثر: الآية 2]، ولقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ رواه أبوداود.

وقت ذبح الأضحية

وفي السياق يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، ويستحب توزيعها ، ثلث للمضحي، وثلث للهدية، وثلث للفقراء.

أفضل وقت لذبح الأضحية

ووفقًا لدار الإفتاء أفضل وقت لذبح الأضحية، هو أول أيام العيد بعد انتهاء الناس من صلاة العيد، فاليوم الأول أفضل في الذبح من الأيام الثلاثة التالية له، لأن الأضحية فيه مسارعة إلى الخير.

التضحية عن الميت

وفي سياق آخر كشفت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق إنه تجوز التضحية عن الميت ولا إثم في ذلك وفق مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية، متابعة أنه إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه.